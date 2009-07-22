Регіонали ще думають, чи варто блокувати Раду у п’ятницю

Фракція Партії регіонів до кінця сьогоднішнього дня визначиться, чи блокуватиме роботу позачергової сесії Верховної Ради у п’ятницю, 24 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, перебуваючи з робочою поїздкою у Закарпатській області.

«Останнє рішення ще не прийнято. Воно буде прийнято сьогодні до кінця дня. Я уже мав зв’язок зі своїми колегами – ідуть переговори», - повідомив він.

В.ЯНУКОВИЧ вкотре наголосив, що фракція Партії регіонів не блокуватиме роботу парламенту у п’ятницю лише за умови, якщо першим питанням у порядку денному стоятиме законопроект щодо підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.