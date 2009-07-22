Байден знає, що уряд України погодився на вимоги МВФ

Віце-президент США Джозеф БАЙДЕН вважає, що Україні багато потрібно зробити, щоб стати конкурентноздатною і привабливою для інвесторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у виступі перед українськими та американськими діловими та політичними колами.

Зокрема, за словами Дж.БАЙДЕНА, у першу чергу це стосується реформування Податкового кодексу і здійснення заходів по боротьбі з корупцією.

Він зауважив, що кожна криза дає певні можливості для реформування країни.

«І це ваша можливість. Міжнародний валютний фонд вимагає, щоб ваш уряд, і уряд на це погодився, провадив реформи, скорочував бюджет, відновив сильну банківську систему», - сказав він.

За словами Дж.БАЙДЕНА, він з власного досвіду знає, наскільки це складна справа, але це допоможе у зростанні конкурентоспроможності та в цілому Україні.