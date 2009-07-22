Перші експертні оцінки візиту Байдена в Україну

Українські експерти з питань міжнародних відносин та зовнішньої політики вважають візит віце-президента США Джозефа БАЙДЕНА в Україну досить успішним для подальшого розвитку двостороніх відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, таку оцінку експерти висловили сьогодні на прес-конференції за підсумками візиту.

“Візит не був сенсаційним, він просто був успішним”, - сказав перший заступник секретаря РНБО України Володимир ОГРИЗКО.

За його словами, по кожному із запланованих пунктів порядку денного переговорів сторони дійшли згоди.

В.ОГРИЗКО, зокрема, звернув увагу на створення Українсько-Американської комісії зі стратегічного партнерства, яка, на його переконання, буде насичена реальним змістом і займатиметься кількома ключовими напрямками співпраці двох держав. Зараз, повідомив він, експерти отримали завдання для проробки усіх деталей і перше засідання цієї комісії відбудеться вже восени цього року.

Під час переговорів, зазначив В.ОГРИЗКО, сторони також обговорили низку важливих питань двосторонньої та регіональної співпраці, забезпечення безпеки тощо.

“Мені приємно констатувати, що цілі візиту виконано. Він пройшов надзвичайно успішно”, - сказав В.ОГРИЗКО. Він також висловив переконання, що візит Дж.БАЙДЕНА є однаково успішним як для України, так і для США.

Заступник генерального директора, директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ звернув увагу на слова Дж.БАЙДЕНА про несприйняття Сполученими Штатами навіть дискусій про розподіл сфер впливу у світі.

“Усі крапки над “і” розставлені. Особливо підкреслювалось, що кожна країна, кожна демократія, включно з Україною, визначає свою долю, будує свою стратегію відповідно до власних національних інтересів”, - сказав він.

Дуже важливо, вважає експерт, що під час зустрічей віце-президент США надав підтвердження гарантій територіальної цілісності та суверенітету України, раніше надані Сполученими Штатами.

І хоча зараз питання про будь-які загрози військового характеру нашій державі не стоїть, “така гарантія, таке підтвердження - це важливий елемент, особливо в умовах, коли наш шлях до євроатлантичної інтеграції, входження в систему колективної безпеки дещо загальмувався на сьогодні”, - додав В.ЧАЛИЙ.

Експерт також підтримав думку про успішність візиту Дж.БАЙДЕНА, проте вважає, що він не є “проривним” – це нормальний робочий візит.

“Відносини України зі Сполученими Штатами є стабільними, їх не треба “перезавантажувати”. Їх треба розвивати і надійно будувати стратегічне партнерство”, - сказав В.ЧАЛИЙ.