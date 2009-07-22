"Наша Україна": Бюджетний кодекс - це тільки сир у мишоловці

У партії «Наша Україна» переконані, що проект Бюджетного кодексу є спробою фактичного підкупу прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО представників місцевого самоврядування напередодні президентських виборів.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві президії політичної ради партії.

У «Нашій Україні» заявляють, що повністю підтримують позицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо ветування нової редакції Бюджетного кодексу, ухваленого парламентом 23 червня.

“Вето Президента – логічний і виправданий крок, покликаний захистити від руйнування місцеве самоврядування в Україні та не допустити поширення урядом ручного управління фінансами на місцевий рівень”, - йдеться у документі.

Як наголошують у політраді, «Наша Україна» завжди послідовно підтримувала необхідність проведення в Україні реформи місцевого самоврядування і територіального устрою, які б перетворили фінансово залежне сьогодні місцеве самоврядування на самодостатні громади із притаманним їм обсягом повноважень та адекватним матеріальним забезпеченням.

Але, на превеликий жаль, відзначають у партії, аналіз ухваленого документу свідчить про повну відсутність в економічного блоку Кабінету міністрів розуміння принципів децентралізації влади і реформування системи місцевого самоврядування.

Дійсно, вважають “нашоукраїнці”, передача місцевим бюджетам права розпоряджатися податком на землю і транспортним збором могла б зміцнити фінансову базу самоврядування, але лише за умови самостійного формування та використання бюджетних коштів. “Натомість своїм проектом уряд фактично запровадив для місцевої влади фінансову кабалу та ручне управління з боку прем’єр-міністра. Жоден крок з формування та використання коштів місцевих бюджетів, згідно з планами уряду, не може здійснюватися без погодження згори”, - говориться в заяві.

У «Нашій Україні» переконані, що встановлення прямих бюджетних відносин місцевих громад з державним бюджетом можливе лише після проведення реформи територіального устрою та утворення громад на основі економічно обґрунтованих показників їхньої життєдіяльності І встановлення стандартів послуг, які надає місцева влада. Натомість рішення про встановлення прямих бюджетних відносин з понад 12 тисячами бюджетів, більшість з яких – бюджети невеликих сільських і селищних рад, вважають у партії, це шлях до “фінансового хаосу на місцях” через неготовність таких громад виконувати покладену на них бюджетну функцію.

Більше того, зазначається у заяві, у запропонованому урядом і підтриманому пропрем’єрською більшістю документі нічого не сказано про фінансову підтримку тих територіальних громад, які на сьогодні не здатні самостійно виконувати покладений на них обсяг повноважень. “Іншими словами, уряд поділив країну на бідних і багатих, до того ж захищаючи останніх. Адже сьогодні Кабінет міністрів навіть не думає запроваджувати податок на нерухомість, за рахунок якого саме багаті верстви населення поповнювали б місцеві бюджети”.

«Наша Україна» переконана, що проект Бюджетного кодексу – це ніщо інше, як спроба фактичного підкупу Юлією ТИМОШЕНКО представників місцевого самоврядування напередодні президентських виборів.

“Ми звертаємося до усіх місцевих громад України – не спокушайтеся на цей дешевий трюк, адже він є нічим іншим, як сиром у мишоловці та взірцем непрофесіоналізму. Ми наголошуємо, що ні прем’єр Ю.ТИМОШЕНКО, ні економічний блок її уряду не розуміють суті та принципів реформування місцевого самоврядування. Саме тому непрофесійні спроби реформування системи місцевих фінансів без належної реформи адміністративного та територіального устрою – це граната в руках мавпи, і вибух цієї гранати матиме непоправні наслідки не лише для територіальних громад, але і для всієї країни”, - заявляють в президії політичної ради “Нашої України”.