Адвокат: Пукач не ховався від правоохоронців

Колишній начальник Головного управління карного розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексій ПУКАЧ не переховувався від правоохоронних органів, він просто вирішив здатися.

Про це по телефону кореспонденту УНІАН повідомив адвокат О.ПУКАЧА Сергій ОСИКА.

«Я можу дати вам ексклюзивну інформацію, що ПУКАЧ просто вирішив здатися. Його реально ніхто не шукав і він не переховувався», - сказав С.ОСИКА, додавши: «Ви знаєте, він просто вирішив поставити крапку в цій брудній справі. Просто стільки навісили на нього злочинів, і він свідомо пішов на те, щоб його заарештували, щоб дати свідчення».

Адвокат не став відповідати на питання, на чому грунтуються його твердження. «Я не буду цього говорити - хто мені сказав і як... Завтра день покаже», - зазначив він. За словами С.ОСИКИ, він завтра вилітає до Києва, щоб безпосередньо брати участь у слідчих діях.

«Завтра о 9-й годині починаються слідчі дії, і я приступаю до виконання своїх адвокатських функцій. До цього жодних слідчих дій не проводилося», - сказав адвокат, зазначивши, що ті заяви, які зараз робляться з приводу О.ПУКАЧА, неправомочні, оскільки «слідчі дії починаються завтра».

За словами адвоката, про те, що слідчий процес починається тільки завтра, йому повідомив слідчий Генеральної прокуратури, який займається цією кримінальною справою. «Завтра вранці я вилітаю в Генпрокуратуру, працюватимемо», - повідомив адвокат.

Відповідаючи на питання, чи є у нього вже якийсь план захисту, адвокат сказав: «Перше, що ми вимагатимемо – це те, щоб ту кримінальну справу, яку було завершено по тих фігурантах, які у всьому звинуватили ПУКАЧА, щоб відмінили те рішення суду».

«Я думаю, що ПУКАЧ зможе дати правоохоронним органам ту інформацію, яка матиме істотну користь для слідства, а не те однобоке звинувачення ПУКАЧА з боку його колишніх підлеглих. Це основний наш лейтмотив», - сказав С.ОСИКА.

Він переконаний, що у цій кримінальній справі раніше було винесено передчасне рішення, тому потрібно все починати спочатку. «Ну звичайно, треба, щоб справу було розпочато наче з «чистого аркуша», тому що ми вважаємо, що слідство, яке було, зробило ПУКАЧА головним винуватцем. Передчасно було винесено таке рішення, - вважає адвокат, - вимагатимемо, щоб переглянули справу у зв`язку з нинішніми обставинами».

Разом з тим, відповідаючи на питання, чи є у нього надія на об`єктивне слідство, С.ОСИКА відповів: «Чесно кажучи, немає».

Як повідомляв УНІАН, обвинувачений в організації вбивства журналіста Г.Гонгадзе О.ПУКАЧ був затриманий вчора увечері в одному з сіл Чудновського району Житомирської області.

Сьогодні, 22 липня, заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК заявив, що О.ПУКАЧ під час допиту назвав замовників вбивства Г.Гонгадзе, але поки що слідчі дії стосовно них не проводяться.