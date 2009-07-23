Кожем’якін: хочу вірити, що з генералом Пукачем нічого не станеться

Перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН сподівається, що затримання колишнього начальника Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексі ПУКАЧА дасть можливість правоохоронним органам викрити замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі А.КОЖЕМ’ЯКІНА.

У 2005 році підконтрольний А.КОЖЕМ’ЯКІНУ підрозділ СБУ також проводив розслідування у справі Г.Гонгадзе, зокрема, щодо розшуку А.ПУКАЧА.

«Ще у 2005 році силами підрозділів СБУ ми могли затримати Олексія ПУКАЧА. На той час у нас була інформація про його точне місцезнаходження в Ізраїлі. Усе було готове для його арешту, але спеціально організований витік інформації у ЗМІ зацікавленими особами став на перешкоді його арешту і дав можливість генералу ПУКАЧУ уникнути затримання», - повідомив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, вже неодноразово слідчі органи були на порозі розкриття резонансних злочинів, але «постійно, фактично на фіналі, виникали якісь непереборні обставини». «Будемо сподіватися, що цього разу так не станеться», - зазначив народний депутат.

«Хочеться щиро вірити, – наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН, – що попри сенсаційні повідомлення, які практично з перших годин затримання пішли від уповноважених осіб та помпезні привітання Президента ЮЩЕНКА – з генералом ПУКАЧЕМ нічого не станеться, а його затримання дасть можливість відповідним органам довести справу Георгія Гонгадзе до логічного завершення і викриття справжніх замовників його вбивства».