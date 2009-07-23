Ющенко зупинив рішення Тимошенко, - прем’єр «влізла» у компетенцію ВР?

Президент Віктор Ющенко зупинив дію постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 684 «Про заходи із забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на його отримання» та останнього абзацу пункту 4 Порядку надання державних гарантій за зобов`язаннями Державної іпотечної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 року № 1094 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року №684). Відповідний указ № 565 оприлюднений сьогодні на офіційному сайті голови держави. Водночас Президент звернувся до Конституційного суду з проханням розглянути питання щодо відповідності Конституції зупинених постанов КМУ.

Серед аргументів Ющенка такі: відповідно до Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» підтримка будівництва житла до 1 січня 2012 року здійснюється шляхом пільгового кредитування кредитно-фінансовими установами забудовників під заставу цінних паперів, майнових прав та інших активів.

Водночас видана Кабміном постанова передбачає фінансування завершення будівництва житлових об`єктів із ступенем готовності більш як 70 відсотків шляхом придбання такого житла, а також викуп готового житла Державною іпотечною установою, що не передбачено законом.

Здійснивши підзаконним актом в інший, ніж передбачений Законом, спосіб регулювання зазначеного питання, Кабінет Міністрів України перебрав на себе повноваження Верховної Ради, яка є єдиним органом законодавчої влади в Україні, стверджується в указі Президента.

У зв’язку з цим Ющенко просить КС розглянути питання щодо відповідності “будівельного” рішення Тимошенко Конституції України. Точку зору Президента в Конституційному суді представлятиме Марина Ставнійчук.