Гриценко - про арешт Пукача: на гачку можуть опинитися відомі політики

При нинішній владі і політизованих правоохоронних органах я не вірю, що суд над Пукачем дасть відповіді на всі питання щодо вбивства Гонгадзе. Так прокоментував затримання генерала Пукача голова Всеукраїнської громадської організації «Громадянська позиція», народний депутат Анатолій Гриценко на конференції сайту «Українська правда».

За словами народного обранця, ланцюжок між замовниками, організаторами і виконавцями вбивства Гонгадзе був розірваний двома кулями в генерала Кравченка і смертю генерала Фере. Також Гриценко переконаний, що Пукач не назве слідству прізвище того високого посадовця, який у 2003 році дав команду судді звільнити Пукача з-під арешту – «саме тоді, коли ще всі ключові учасники були живими, а слідча група впритул наблизилася до розкриття злочину».

«Для мене показовим є й той факт, що слідчий-«важняк» Генпрокуратури, який вів цю справу і сам заарештовував Пукача першого разу, пішов з прокуратури і не повернувся до неї ні після обрання Ющенка президентом, ні після кількаразових змін у керівництві ГПУ. Причина для мене очевидна - він не вірить у щирість намірів і ефективність розслідування. І я не вірю», - зізнався лідер «Громадянської позиції».

Додає сумнівів до можливості завершення розслідування вбивства ще й те, що, як стало відомо, Пукач увесь цей час жив в Україні і останніми роками не дуже й ховався. «Але заарештували його саме зараз, напередодні виборів, в той момент, коли завершується експертиза «плівок Мельниченка» зарубіжними фахівцями, - розповів Гриценко. – Не виключаю, що ми ще станемо свідками чергового політичного, передвиборчого забарвлення цієї справи. Коли «на гачку» у Генпрокуратури і тих, хто на неї впливає, опиняться відомі політики, в тому числі хтось із кандидатів у президенти, та їх потенційні спонсори», - вважає він. На думку політика, досвід політизації кримінальної справи вже є, достатньо згадати розслідування справи про отруєння Ющенка.

Водночас Гриценко переконаний, що якби політика і політики не впливали на хід розслідування, то слідчі-професіонали середньої ланки - ГПУ і СБУ - довели би «справу Гонгадзе» до суду ще багато років тому, і замовники, організатори та виконавці цього жахливого злочину уже б давно сиділи за ґратами. «Тоді люди повірили б, що в державі є закон, порядок і незворотність покарання для злочинця, ким би він не був. Може, тоді менше в нас було б лозінських і зваричів, які почувають себе господарями країни», - переконаний голова «Громадянської позиції».

Найважливішим і чи не єдиним результатом від затримання Пукача, на думку Гриценка, може стати людське, за християнськими традиціями, поховання Георгія Гонгадзе. «Пукач вже заявив на допиті, що вкаже місце, де схована голова журналіста. Тоді рідні і друзі зможуть відвідувати могилу Георгія і вшановувати його пам’ять», - підсумував політик.