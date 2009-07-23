Москаль - про Пукача: краще до виборів сидів би і пас корів

Народний депутат від НУ-НС Геннадій МОСКАЛЬ не вважає затримання обвинуваченого у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе колишнього начальника Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія ПУКАЧА реалізацією якоїсь політичної технології напередодні виборів Президента України.

Про це Г.МОСКАЛЬ заявив в інтерв`ю УНІАН.

Він наголосив, що вважає некомпетентними і недоречними висновки багатьох політологів, експертів, що затримання О.ПУКАЧА матиме позитивні наслідки, зокрема, для Президента Віктора ЮЩЕНКА.

“Усі кажуть, що це ЮЩЕНКО хоче напередодні виборів підняти собі рейтинг”, - зауважив народний депутат.

Водночас, на його думку, ці події саме напередодні виборів матимуть негативний вплив на діючого Президента.

Як пояснив Г.МОСКАЛЬ, “про те, що ПУКАЧ був виконавцем і організатором вбивства журналіста, відомо давно і підтверджено Київським міським апеляційним судом”.

“І нічого нового щодо його особистої ролі у вбивстві Гонгадзе виявлено не буде. На кого він вкаже? Він вкаже на тих, кого вже немає у живих. На жодного, хто живий, він не вкаже. На тому буде поставлена крапка. І замовника виявлено, вочевидь, не буде”, - вважає депутат.

Такий розвиток подій, на думку Г.МОСКАЛЯ, вкотре покаже неспроможність В.ЮЩЕНКА як глави держави виконати одну зі своїх принципових обіцянок – знайти і притягнути до відповідальності справжніх організаторів вбивства Г.Гонгадзе, що негативно буде сприйнято у суспільстві, а відтак, вкотре знизить електоральні симпатії Президента.

Водночас, депутат зауважив, що слідству також необхідно розібратися з тими, хто сприяв О.ПУКАЧУ переховуватися і уникати відповідальності. “Випадково він попався. Краще до виборів сидів би і пас корів”, - сказав Г.МОСКАЛЬ.