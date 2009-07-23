У Севастополі ДАІ знову зупинила автоколону ЧФ РФ з ракетами

Працівники ОДАІ УМВС України в Севастополі вже втретє за місяць зупинили колону з трьох вантажних автомобілів, що належать одній з військових частин Чорноморського флоту Росії.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю УМВС України в Севастополі, за оперативними даними служби військової контррозвідки СБУ в Криму та Севастополі, автоколона перевозила три крилаті протикорабельні ракети типу „Міраж”.

Рух колони було зупинено через відсутність погодження з компетентними органами України про її пересування за межами місць постійної дислокації, що є порушенням п. 5 ст. 15 угоди між Росією і Україною «Про статус і умови перебування ЧФ РФ на території України».

За перевезення великогабаритного вантажу без узгодження працівники міліції стосовно старшого колони та трьох водіїв склали адміністративні протоколи за ст. 132 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, було складено акт про виявлене порушення встановленого порядку пересування.