Тимошенко забере Херсонський машзавод у Партії регіонів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що через Фонд державного майна (ФДМ) розпочала процес повернення Херсонського машинобудівного заводу у державну власність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції після позачергового засідання Кабміну, коментуючи ситуацію на підприємстві.

Вона підкреслила, що підприємство перебуває у приватній власності, і його власники з Партії регіонів не в змозі впоратися з підприємством.

Вона відзначила, що уряд вже надавав допомогу підприємству, але позитивних результатів це не дало.

«На початку року ми придбали для лізингового фонду багато техніки на Херсонському машинобудівному заводі. Ми допомогли один раз і вважали, що після цього приватні власники продовжать цю справу, і дадуть заводу, по суті справи, друге життя. Але кошти було використано не за призначенням, людей з заводу звільнили, і потрібно просто Херсонський машинобудівний завод забирати у членів Партії регіонів, у яких він перебуває в приватній власності, і повертати державі. І зараз я почала такий процес через Фонд держмайна - повернення цього заводу у державну власність», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«У разі якщо підприємство буде в державній власності, уряд зможе нести за нього відповідальність. Зараз же за підприємство відповідає приватний власник», - додала глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, з початку лютого працівники ХМЗ проводили акції протесту, вимагаючи виплати 5,5 млн. грн. заборгованості по зарплаті. 3 лютого вони захопили адміністративну будівлю заводу, а 2 березня – одне з приміщень ОДА.

Довідка УНІАН. ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» було створено на базі виробничих потужностей ВАТ «Херсонські комбайни». Підприємство спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки.

ХМЗ входить до структури ТОВ «НПП «БілоцерковМАЗ» (Біла Церква). Підприємство є єдиним в Україні виробником зернозбиральних комбайнів «Славутич».