Тимошенко дала Міноборони 15 мільйонів на свято
18:48, 25 липня 2009Політика
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Розпорядження – на урядовому порталі
Кабмін вирішив виділити Міноборони 15 мільйонів гривень на проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та святкуванням 18 річниці незалежності України. Відповідне розпорядження КМУ за підписом Юлії Тимошенко № 857-р від 22 липня оприлюднене на урядовому порталі.
Мінфіну та Державному казначейству прем’єр доручила забезпечити перерахування коштів Міноборони. А оборонне відомство у свою чергу зобов’язала подати до 1 жовтня 2009 р. Мінекономіки, Мінфіну та Державному казначейству звіт про використання виділених коштів.
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