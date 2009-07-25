Тимошенко дала Міноборони 15 мільйонів на свято

Кабмін вирішив виділити Міноборони 15 мільйонів гривень на проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та святкуванням 18 річниці незалежності України. Відповідне розпорядження КМУ за підписом Юлії Тимошенко № 857-р від 22 липня оприлюднене на урядовому порталі.

Мінфіну та Державному казначейству прем’єр доручила забезпечити перерахування коштів Міноборони. А оборонне відомство у свою чергу зобов’язала подати до 1 жовтня 2009 р. Мінекономіки, Мінфіну та Державному казначейству звіт про використання виділених коштів.