Тимошенко: і Азаров, і Янукович розуміють, що коять

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що у Партії регіонів чудово розуміють, що коштів для підвищення мінімальних зарплат у держбюджеті немає, проте свідомо грають на почуттях людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в ефірі телеканалу ICTV.

«І АЗАРОВ, і ЯНУКОВІЧ розуміють, що під час кризи навіть половини цих коштів у бюджеті немає. Для цього потрібно утричі мати більше доходів бюджету, ніж вони були за останні роки. Це – суто передвиборна програма, де грають на почуттях людей, на їхніх надіях, абсолютно порожніми ідеями, які нічим не підкріплені, ніякими грошима», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також наголосила, що якби не фінансова криза, то як прем`єр-міністр, не чекаючи Партії регіонів, перша б ініціювала підвищення пенсій, зарплат та інших соціальних виплат.

У нинішніх же умовах, переконана Ю.ТИМОШЕНКО, Партія регіонів, вимагаючи підвищення мінімальних зарплат, «руйнує фінансову систему» заради того, щоб набрати додаткові бали на президентських виборах. «Але це безжально по відношенню до країни», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.