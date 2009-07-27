Ющенко та Патріарх Кирил вшанували пам'ять жертв Голодомору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Патріарх Московський і Всієї Русі КИРИЛ вшанували пам`ять жертв Голодомору 1932-1933 років

Як повідомили УНІАН в Головній службі інформаційної політики, глава Української держави та Патріарх Московський і Всієї Русі поставили символічні композиції – горщики із свічками до Меморіалу пам`яті жертв Голодомору.

Також Президент України та Патріарх Московський посадили біля Меморіалу пам`яті жертв Голодомору у Києві кущ калини.

Перед цим за участю глави держави та Патріарха КИРИЛА у парку Слави відбулася церемонія покладання вінків до Вічного вогню на могилі Невідомого солдата.