Кирил сформулював свої «аргументи» проти незалежної української церкви

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ вважає, що всі заклики до автокефалії в Україні грунтуються на політичних аргументах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відповідаючи на запитання представників духівництва на зустрічі з архієреями і священиками Української Православної Церкви, викладачами і студентами Київських духовних шкіл та інтелігенцією в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври.

«Найнеправильніше - це використання політичної ідеології. Вся аргументація на користь автокефалії – суто політична. Про це говорить одне з основних гасел - «У незалежній Україні має бути українська церква», «Чому ми мусимо підкорятися Московському Патріархові?» тощо», - зазначив Патріарх КИРИЛ. Він вважає, що про це говорять ті, хто запрошує сюди Константинопольського Патріарха, «в цей хор вриваються голоси греко-католиків, які не ставлять під сумнів свою законність підпорядкування Риму. Тут виразний політичний контекст».

Патріарх сказав, що особисто ознайомився із зверненням прихильників автокефальної церкви: «Ті, хто вважає, що в суверенній державі має бути незалежна церква, посилаються на 34 апостольське правило, згідно з яким у православній церкві кожен має знати свого головного. Цей канон в Україні повністю покривається».

«Київ – це наш Єрусалим і Константинополь – серцевина нашого життя. Можна закрити очі на тисячолітню історію. Але автокефалія - це не відмова від історії», - сказав він і додав, що автокефалія – це відмова від основ церкви.

Висловлюючи свою думку щодо пікетів супротивників візиту, Патріарх КИРИЛ зазначив, що написів на плакатах прочитати він не зумів – побачив лише окремі слова, оскільки «машина їхала дуже швидко».

«Чого тільки не говорять про Патріарха, тільки тому, що у Патріарха інше бачення стану справ. Водночас, добиваються, щоб були задоволені їхні вимоги. У всій методології, що пропонується, спочатку закладений нонсенс», - вважає глава РПЦ.

«Головне, щоб сьогодні ясно ввійшло до свідомості всіх православних, зокрема тих, хто сьогодні прибуває в розколі – неможливо досягати єдності, наполягаючи на своїй особистій думці. Коли нам говорять: або розкол, або автокефалія. Особиста думка не може бути пріоритетом. Це нонсенс. Наприклад, чоловік з дружиною посварилися – конфлікт буде тоді вичерпаний, коли буде досягнута згода, взаємна довіра, а не буде взято до уваги лише одну чиюсь думку», - сказав Патріарх.

«Поважною формою об`єднання є пентархія – об`єднання п`яти патріархатів. Патріархати завжди поширювали свою юрисдикцію на кілька держав. У томасі, виданому першому Московському Патріархові значилося, – «Патріарх Русі у всіх північних земель», - зазначив Патріарх КИРИЛ.

Також він нагадав, що й сьогодні під юрисдикцією існуючих Патріархатів перебуває духівництво кількох держав. Разом з тим глава Московського Патріархату зазначив, що появу патріархатів, які виникли на території держав ще в XVII столітті, – в Румунії, Болгарії, Сербії, було засуджено на соборі.

Підсумовуючи сказане, Патріарх зазначив, що «тема автокефалії дуже розділяє людей».

Водночас він звернувся до Митрополита ВОЛОДИМИРА, епископату і всього духівництва УПЦ з побажанням «стояння в православ`ї й любові – зокрема й до тих, хто нас не любить».

Кажучи про зустріч з Президентом України, що відбулася в перший день візиту, Патріарх сказав, що на ній, зокрема, обговорювалися і «важелі лікування розколу».

«Я задоволений зустріччю. Я висловлював своє розуміння, він своє – в цих позиціях було спільне – потрібно шукати шляхи виходу з церковної кризи. Шукатимемо ці шляхи разом з Митрополитом ВОЛОДИМИРОМ, українським єпископатом і в діалозі з владою», - сказав Патріарх.