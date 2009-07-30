Герман дратують біл-борди одного з майбутніх кандидатів

У передвиборчому штабі Партії регіонів обговорюють питання про те, щоб "давати якнайменше реклами" кандидата від регіоналів на майбутніх президентських виборах.

Про це заявила депутат Ганна Герман в ефірі 5 каналу.

"Люди вже все собі вирішили. Люди вже знають, за кого вони будуть голосувати", - вважає вона.

"Я їхала, і всю дорогу бачила біл-борди одного з майбутніх кандидатів. Чесно кажучи, вони просто дратують", - наголосила Герман.

Також вона заявила, що Партія регіонів пропонувала у змінах до закону про вибори президента збільшити розмір застави кандидатів для участі у виборах до 10 мільйонів.

"На жаль, не вдалося знайти порозуміння з БЮТ, ми зупинилися на меншій цифрі", - зазначила депутат.

Українська правда