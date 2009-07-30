Україна вже має офіційний документ від МЗС Росії щодо 2 дипломатів

Міністерство закордонних справ України вже отримало від Російської Федерації офіційний документ, в якому йдеться про рішення вислати з території цієї держави двох українських дипломатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам тимчасово виконуючий обов’язки міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО.

«У нас уже є офіційна інформація про те, що вчора ввечері статс-секретар МЗС Російської Федерації Григорій КАРАСІН на зустрічі з Послом України в Росії Костянтином ГРИЩЕНКОМ сказав, що у зв’язку з такою ситуацією (рішення України вислати двох російських дипломатів – УНІАН) вони вчинять відповідним чином», - сказав т.в.о. міністра закордонних справ України, додавши, що ця інформація в міністерстві є, і вона наразі зараз вивчається, аналізується українськими дипломатами.

Як наголосив Ю.КОСТЕНКО, українська сторона, ухвалюючи рішення про висилання російських дипломатів, діяла виключно у рамках Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року.

«Це для нас головне. Для нас головне, щоб у наших відносинах була транспарентність, розуміння, були відносини взаємовигідні…», - зауважив український дипломат.

Ю.КОСТЕНКО також підкреслив, що дипломатичні відносини між країнами повинні грунтуватися на загальновизнаних нормах, яких потрібно дотримуватися.

«Не можна суміщати діяльність професіонала-дипломата з іншою, наприклад втручатися у внутрішні справи країни», - сказав т.в.о. міністра закордонних справ України.

Водночас він також повідомив, що українське зовнішньополітичне відомство не отримало від російської сторони будь-якої інформації щодо конкретних звинувачень до українських дипломатів, які висилаються з Росії.

«Завжди бувало так у дипломатичній практиці – це як відповідь, без всяких пояснень», - констатував Ю.КОСТЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Департамент інформації та преси МЗС Росії заявив, що у зв`язку з недружніми діями української влади стосовно дипломатів Росії ухвалено рішення достроково завершити місію генерального консула України в Санкт-Петербурзі та одного з радників посольства України в Москві.

Оскільки українська сторона «припинила» дію стосовно російського консула, рішення російської сторони стосовно консула України в Санкт-Петербурзі з урахуванням принципу взаємності також буде припинено, зазначав МЗС Росії.

24 липня міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що висилка російських дипломатів з Грузії і України не залишиться без відповіді.

Раніше УНІАН з посиланням на газету «Коммерсант`» (№ 124 від 24 липня) повідомляв, що Міністерство закордонних справ України відкликало акредитацію російського дипломата, співробітника Посольства Росії в Україні, який курирував діяльність Чорноморського флоту РФ. Радник посольства Володимир ЛИСЕНКО на початку наступного тижня залишить Україну, писала газета.

Сам В.ЛИСЕНКО підтвердив виданню, що залишає Київ. При цьому дипломат відмовився уточнити причини від`їзду, порекомендувавши звернутися до МЗС України, писала газета.

27 липня в ЗМІ з`явилася інформація, що Київ висилає з країни ще одного російського дипломата, генерального консула РФ в Одесі Олександра ГРАЧОВА.