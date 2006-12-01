Катеринчук роз`яснює, чим його нова партія краща

Народний депутата України Микола КАТЕРИНЧУК заявляє, що модель нової політичної партії "на сто відсотків відрізнятиметься від НСНУ, в тому числі і фінансово”.

Про це політик заявив під час зустрічі з житомирянами в обласному будинку профспілок.

Як передає кореспондент УНІАН, на зустріч, зокрема, прибули колишні члени Житомирського районного осередку НСНУ, які 25 листопада на районній конференції у селі Сінгури Житомирського району прийняли рішення про саморозпуск Житомирської районної організації політичної партії "Народний Союз Наша Україна". Звертаючись до них, М.КАТЕРИНЧУК визначив їх як людей, "які відчули, що не можуть бути скривдженими і зрадженими". Він також зауважив про свій намір йти разом з цими людьми "на десятки років вперед у цій політиці".

"Ви будете абсолютно незалежні у вирішенні усіх своїх питань, але будете мати усі права щодо впливу на ту політику, яка буде здійснюватися у партії", - сказав М.КАТЕРИНЧУК, зазначивши, що планується впровадження роботи кадрових комісій. "Буде діяти податковий клуб, а також здійснюватиметься існуюча вже п’ять років соціальна програма "народний адвокат", -сказав М.КАТЕРИНЧУК . Він також наголосив на тому, що у новій партії, "бізнес не допускатиметься до прийняття ключових рішень". За словами політика, нова партія (орієнтовна назва якої "Європейська партія "Україна"") не будуватиметься під "зірок політики".