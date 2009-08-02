У 51 населеному пункті України відбуваються дострокові вибори

Сьогодні в 23-х областях України розпочалися дострокові місцеві вибори.

48 населених пунктів обирають сільських чи селищних голів, в одному селі обирають депутатів сільської ради, а три міста: Рожище (Волинська обл.), Малин (Житомирська обл.) та Токмак (Запорізька обл.) обирають міських голів, повідомили УНІАН у прес-службі партії “Єдиний Центр”.

О 08.00 всі виборчі дільниці відкрилися і розпочали роботу. Порушення незначні: у Донецькій області на одній з дільниць не всі виборці можуть знайти себе у списках для голосування, а на іншій – голова ДВК має намір видавати бюлетені не лише за паспортами, а й за військовими квитками, зазначили в “ЄЦ”.

“Єдиний Центр” виставив найбільшу серед усіх політичних сил кількість кандидатів - 45. Партія регіонів представила 24 кандидати на посади місцевих голів, БЮТ - 17, Народна партія – 14, НСНУ – 9, КПУ - 7, СПУ – 6, ВО "Свобода" – 4, СДПУ (о) – 2, "Відродження", Аграрна партія України, Союз лівих сил – по 1 кандидату. Інші політичні сили участі у місцевих виборах не беруть. 133 кандидати не належать до жодної політичної сили.