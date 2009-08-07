Тимошенко: Азарову потрібно звикати до хороших даних Держкомстату

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Партії регіонів і, зокрема, міністру фінансів тіньового уряду Миколі АЗАРОВУ слід звикати до того, що дані Держкомстату про економічну ситуацію в країні покращуються й покращуватимуться в майбутньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам, коментуючи заяву Миколи АЗАРОВА про те, що він довіряє не всій інформації Держкомстату.

«Ви розумієте, це Партія регіонів, вони не звикли працювати й тому вони сьогодні здивовані результатами. Вони звикли розбирати державну власність й ділити між собою, а це, як правило, Держкомстат не враховує. Саме тому його це й здивувало. Нічого страшного. Азарову слід звикати, що навіть під час кризи наш уряд може досягати хороших результатів, кращих, ніж вони досягали без кризи – у часи розквіту й загального благоденства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Екс-віце-прем`єр-міністр України, міністр фінансів тіньового уряду Микола АЗАРОВ в ефірі телекомпанії «5 канал» заявив, що не довіряє в повному обсязі даним Державного комітету статистики.

"Подивився я останні дані про те, що у нас, нібито, при 5 млн. поголів`я ВРХ (на початок року) до червня на 650 тис., тобто більше, ніж на 10%, збільшилося це поголів`я. Ну от, у будь-якої розсудливої людини виникає питання, як це може бути?», - сказав він.