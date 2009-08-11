У МЗС України розчаровані затримкою з російським послом

Т.в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ розчарований відкладенням приїзду в Україну нового посла Росії Михайла ЗУРАБОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ХАНДОГІЙ сказав сьогодні на перс-конференції.

«Мене особисто це не ображає, це може викликати в мене розчарування», - сказав він.

При цьому В.ХАНДОГІЙ зауважив, що немає усталених норм щодо того, за який проміжок часу після надання агреману посол має прибути в країну працювати.

«Проміжок часу між видачею агреману і приїздом посла фізично може бути будь-яким, і немає тут якихось усталених норм», - сказав він.

Водночас, В.ХАНДОГІЙ зазначив, що завжди присутність посла краща, ніж його відсутність. «Звичайно, є певні речі, які вирішувати краще за наявності легітимного посла цієї установи», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ прийняв рішення відкласти приїзд нового посла РФ в Україну.

Як ідеться у посланні Д.МЕДВЕДЄВА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, "в умовах антиросійського курсу українського керівництва мною прийняте рішення відкласти приїзд в Україну нашого нового посла. Конкретні терміни будуть визначені пізніше, з урахуванням реального розвитку російсько-українських відносин".