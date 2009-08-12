Європейська преса відзначає агресивний характер заяви Медведєва

Різні європейські видання коментують заяву російського президента, адресовану українському колезі Вікторові Ющенку. Преса відзначає агресивний характер висловлювань Дмитра Медведєва на адресу українського керівництва, яке нинішній господар Кремля звинуватив у ігноруванні «принципів дружби і партнерства з Росією». Різні видання також звертають особливу увагу на те, що президент Медведєв звинуватив адміністрацію Віктора Ющенка в «антиросійській політиці» і провокуванні чи не найтяжчої кризи у стосунках двох країн від часу розпаду СРСР.

Агентство «Франс-Пресс» , цитуючи заяву Дмитра Медведєва, адресовану київському колезі, де йдеться про рішення Москви відкласти приїзд до України нового російського посла, відзначає, що «17 січня в Україні відбудуться вирішальні президентські вибори, на яких знову прозахідні сили зіштовхнуться з тими, хто більш лояльний до Росії». У цьому матеріалі AFP також зазначено, що у заяві Медведєва особливо багато критики на адресу Віктора Ющенка з приводу «грузинської позиції Києва» не лише щодо минулорічної війни, а й щодо продажу Україною зброї для Грузії, «перешкоджання» Києвом у діяльності Чорноморського флоту Росії. Агентство також відзначає, що стосунки між двома країнами різко погіршилися, особливо в перебігу газової кризи на початку цього року. Агентство «Франс-Прес» зауважує, що «президент Дмитро Медведєв люто атакував українського колегу» у своїй відкритій заяві.

Російська «Независимая газета» цитує слова російського президента на його відеоблозі в інтернеті, де Медведєв завзято критикує Віктора Ющенка за підтримку режиму Саакашвілі в Грузії. Це видання наголошує, що на форумі відеоблогу Дмитра Медведєва зосереджені лише позитивні відгуки на цю заяву глави Кремля. «Независимая газета» цитує українських політологів, більшість із яких вважає, що ця заява Медведєва «на руку президенту України» і «зараз різко збільшить електорат Віктора Ющенка».

Австрійське видання «Ді Прессе» звертає, насамперед, увагу на критику Дмитром Медведєвим у його заяві енергетичної політики України, яка, за словами глави Кремля, «загрожує постачанню газу до Європи». Газета наголошує: російський президент сподівається, що стосунки між країнами покращаться «при новому політичному керівництві» в Україні, і нагадує, що вибори президента відбудуться в середині січня 2010 року.

Польська «Жечпосполіта» виділяє у своєму матеріалі те, що «Медведєв звинувачує Віктора Ющенка у «псуванні стосунків» України з Росією. Газета наголошує на газових незгодах між двома державами і сподіваннях Медведєва на вибори 17 січня в Україні, коли, за його словами, «нове політичне керівництво» Києва сприятиме покращенню російсько-українських відносин. Тут же «Жечпосполіта» інформує, що напередодні президентських виборів в Україні лідирує «провідник проросійської Партії регіонів Віктор Янукович». Польська газета також наводить слова Медведєва про те, що нинішня криза у стосунках Москви і Києва чи не найгірша за «весь пострадянський час».

Європейське видання «Волл Стріт Джорнал», коментуючи заяву глави Кремля на адресу України, наголошує, що «російський президент накинувся на лідера України за численні образи, звинувачуючи цю державу в тому, що вона нібито піддала небезпеці європейське постачання газу», тож не чекайте, мовляв, нового посла до Києва, поки стосунки не поліпшаться. Газета також наголошує, що Медведєв критикує Ющенка по всьому спектру стосунків двох країн, і «ця критика нова і незвичайна за своєю сильною тональністю та обширом, вона з’явилася за 5 місяців до президентських виборів в Україні, тут пан Медведєв явно сподівається, що Віктор Ющенко зазнає поразки у своїх намірах залишитися на другий термін». «Волл Стріт Джорнал» також не виключає, що слова сподівання Медведєва стосовно «нового політичного керівництва України» можуть розцінити в Києві, як «спробу Росії втручатися у внутрішні справи України».

Огляд радіостанції "Свобода"