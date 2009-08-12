Черновецький передумав йти у Президенти, спочатку - ВР

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вирішив відмовитися від наміру балотуватися на пост Президента України.

Про це він повідомив в інтерв`ю «ЛігаБізнесІнформ».

"У мене є амбіції змінити країну, мою батьківщину Україну, і вони мене не полишають. Я не думаю, що зараз більшість населення України добре розуміють київського мера, тому що все ж таки для багатьох людей, зокрема й простих, яких я дуже люблю, я незвичайна людина", - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він висловив думку, що має пройти якийсь час, щоб люди зрозуміли, що він робить і про що думає.

"Сьогодні посада Президента знекровлена останніми рішеннями парламенту і змінами, внесеними до Конституції для того, щоб урізати його права. Йти в Президенти, не маючи могутньої фракції в парламенті, несерйозно", - вважає Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На його думку, "це безвідповідально - обіцяти зміни, які не зможу внести без співпраці з основними політичними гравцями".

"А я не впевнений до кінця, чи потрібна мені ця співпраця на користь України, і я не є великим політичним гравцем. Спочатку я хочу пройти до Верховної Ради", - сказав мер Києва.

Як повідомлялося, раніше Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляв, що має намір балотуватися в Президенти.