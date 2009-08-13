Ющенко миролюбно і зважено зіграв з Медведєвим у "пінг-понг"

Політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО своєю відповіддю на відкритий лист Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА зіграв з ним у “пінг-понг”, перекинувши ініціативу подолання напруженості у відносинах між двома країнами російській стороні.

Таку думку А.ЄРМОЛАЄВ висловив в інтерв’ю УНІАН.

Політолог оцінює оприлюднену сьогодні відповідь В.ЮЩЕНКА виваженою і доволі адекватною тій ситуації, яка виникла.

“ЮЩЕНКО обрав миролюбний тон. У деяких питаннях він давав пояснення, в деяких намагався атакувати, в інших виправдовувався. У будь-якому разі він відповів по суті практично на всі позиції, що містилися у зверненні МЕДВЕДЄВА”, - сказав політолог, наголосивши, що Президент України в такій складній ситуації не став уникати відповіді.

Деяку затримку реакції В.ЮЩЕНКА експерт пояснив необхідністю взяти паузу для вивчення думок політиків, експертів та обрання оптимального, зваженого варіанта відповіді.

“В якості пробного кроку було використано заяву Віри УЛЬЯНЧЕНКО. При цьому ЮЩЕНКО не став застосовувати радикальний, негативний підхід, закладений у позиції УЛЬЯНЧЕНКО, як представника партії “Наша Україна”. ЮЩЕНКО більш миролюбний”, - вважає А.ЄРМОЛАЄВ.

На його думку, головним недоліком відповіді глави держави є її пасивність.

“ЮЩЕНКО, фактично, зіграв у “пінг-понг” – цей прийом він часто застосовує. Він надав пояснення і відповів на претензії МЕДВЕДЄВА, але нічого не запропонував, перекинувши м’яч на сторону Росії”, - пояснив політолог.

А.ЄРМОЛАЄВ вважає, що такою позицією український Президент не став роздмухувати конфлікт, але й не запропонував виходу із ситуації.

“Відносини, як були заморожені, такими й залишаються. Питання залишається відкритим...” – констатував експерт.

Як зазначив А.ЄРМОЛАЄВ, Президенту України необхідно було б обрати конструктивнішу позицію і запропонувати конкретні кроки: консультації, зустрічі, переговори.

“Своїм листом ЮЩЕНКО нікого не здивував. Він залишився “натовцем”, активним прибічником нових гуманітарних ініціатив, зберіг свою прихильність Заходу. Водночас, підтвердилася його критична оцінка, пов’язана із пасивністю та безініціативністю цього політика”, - резюмував А.ЄРМОЛАЄВ.