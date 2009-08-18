Цього тижня Ющенко повинен розпустити парламент

З метою недопущення фальсифікації майбутніх виборів Президента України цього тижня чинний глава держави Віктор ЮЩЕНКО повинен розпустити Верховну Раду.

Про це заявив експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України Олександр ПАЛІЙ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Він, зокрема, прокоментував можливі наслідки подолання фракціями Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів вето В.ЮЩЕНКА на закон стосовно виборів Президента України.

“Фактично, деякі політичні сили оголошують про свій намір сфальсифікувати президентські вибори і демонтувати демократію в державі”, - сказав політолог.

Експерт висловив упевненість, що за умови подолання Верховною Радою вето на закон стосовно виборів Президента, В.ЮЩЕНКО звернеться із поданням щодо визначення його законності до Конституційного Суду.

“Також буде досить жорстка критика цього закону з боку міжнародних інституцій”, - заявив О.ПАЛІЙ, зауваживши, що легітимність президентських виборів буде підставлена під сумнів діями самих депутатів.

На його думку, оптимальним виходом із внутрішньополітичної кризи і недопущення фальсифікації виборів глави держави є розпуск парламенту.

“Думаю, що оптимальним є те, щоб за цей тиждень Президент розпустив парламент”, - сказав О.ПАЛІЙ.

Для цього, вважає експерт, у Президента ще зберігаються можливості, принаймні, до кінця серпня.

“Президент, відповідно до Конституції, має право розпустити парламент за півроку до закінчення своїх повноважень. Я упевнений, що через півроку від сьогоднішнього дня В.ЮЩЕНКО все ще буде Президентом. Оскільки, буде, безумовно, два тури виборів”, - пояснив експерт.

На переконання політолога, якби Президент зараз розпустив парламент, то суспільство зустріло б це рішення “з великими оплесками”.