Ющенко сьогодні - у Сорочинцях

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь в урочистому відкритті Національного Сорочинського ярмарку.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, глава держави огляне церкву-музей Миколи Гоголя та поспілкується з учасниками ярмарку.

О 12.00 Президент візьме участь у церемонії урочистого відкриття Сорочинського ярмарку. Виступ глави держави на початку церемонії у прямому ефірі транслюватимуть НТКУ, “5-й канал”, НРКУ та Всесвітня служба «УТР».

О 14.45 НТКУ, “5-й канал”, НРКУ та Всесвітня служба «УТР» транслюватимуть зустріч В.ЮЩЕНКА з представниками засобів масової інформації.