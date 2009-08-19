Ющенко сьогодні - у Сорочинцях
08:49, 19 серпня 2009Політика
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Виступ транслюватимуть у прямому ефірі
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь в урочистому відкритті Національного Сорочинського ярмарку.
Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, глава держави огляне церкву-музей Миколи Гоголя та поспілкується з учасниками ярмарку.
О 12.00 Президент візьме участь у церемонії урочистого відкриття Сорочинського ярмарку. Виступ глави держави на початку церемонії у прямому ефірі транслюватимуть НТКУ, “5-й канал”, НРКУ та Всесвітня служба «УТР».
О 14.45 НТКУ, “5-й канал”, НРКУ та Всесвітня служба «УТР» транслюватимуть зустріч В.ЮЩЕНКА з представниками засобів масової інформації.
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