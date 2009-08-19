Ющенко домовився про реставрацію храму з "солідними людьми" з СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідав Спасо-Преображенський храм у Великих Сорочинцях Миргородського району Полтавської області.

Про це УНІАН повідомили в Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, парафіяни попросили Президента відреставрувати іконостас храму. У відповідь В.ЮЩЕНКО сказав, що допомогу в цьому питанні нададуть «начальники обласної міліції і обласного управління СБУ». «Це солідні люди, ми з ними домовилися, вони допоможуть», - сказав Президент.

Він також вручив настоятелеві храму отцю ІОАННУ ікону Преображення Господнього.

У свою чергу настоятель подарував В.ЮЩЕНКУ ікону Божої Матері з частинками ладану з гори Афон.

Спасо-Преображенський храм у Великих Сорочинцях побудовано в 1732 році за дорученням гетьмана Лівобережної України Данила Апостола. Його площа - 278 кв.м.

У 1954 році від грозового розряду храм згорів, ремонт його не проводився і в 1959 році храм було закрито як аварійний, а в 1962 році знято з реєстрації.

У храмі зберігся великий дерев`яний іконостас, в якому близько 100 ікон.

У Преображенській церкві хрестили Миколу Гоголя, про що встановлено меморіальну дошку біля центрального входу до храму.

З 1968 року в Спасо-Преображенському храмі почалися ремонтно-відновлювальні роботи, а в 1988 році в ньому було відкрито музей прикладного і образотворчого мистецтва – філіал місцевого музею Миколи Гоголя.

Як культова споруда храм відновив свою діяльність в 1989 році.