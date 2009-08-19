Тимошенко вкотре відмовилася виходити до журналістів

Прем`єр Юлія Тимошенко вкотре скасувала своє спілкування з журналістами.

У середу о 14:30 після засідання уряду мала відбутися її прес-конференція, про що повідомила прес-секретар прем’єра Марина Сорока.

Однак пізніше прес-служба уряду скасувала цей захід.

У цей понеділок Тимошенко вже збирала журналістів, щоб повідомити статистичні дані про розвиток економіки в другому кварталі, однак відмовилася відповідати на запитання.

Тоді Тимошенко сказала, що проведе прес-конференцію в середу, 19 серпня.

Минулого тижня після засідання уряду Тимошенко також попри обіцянку не проводила прес-конференцію.

Українська правда