Тимошенко вкотре відмовилася виходити до журналістів
13:58, 19 серпня 2009Політика
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Обіцяну прес-конференцію скасовано
Прем`єр Юлія Тимошенко вкотре скасувала своє спілкування з журналістами.
У середу о 14:30 після засідання уряду мала відбутися її прес-конференція, про що повідомила прес-секретар прем’єра Марина Сорока.
Однак пізніше прес-служба уряду скасувала цей захід.
У цей понеділок Тимошенко вже збирала журналістів, щоб повідомити статистичні дані про розвиток економіки в другому кварталі, однак відмовилася відповідати на запитання.
Тоді Тимошенко сказала, що проведе прес-конференцію в середу, 19 серпня.
Минулого тижня після засідання уряду Тимошенко також попри обіцянку не проводила прес-конференцію.
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