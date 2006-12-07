У Києві розпочалася зустріч міністрів оборони України та РФ

У Києві розпочалася зустріч військових делегацій України і Росії під головуванням міністрів оборони Анатолія ГРИЦЕНКА та Сергія ІВАНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники зустрічі планують обговорити питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва, участі у першому засіданні Підкомітету з питань безпеки Українсько-російської міждержавної комісії.

За підсумками засідання А.ГРИЦЕНКО і С.ІВАНОВ планують підписати регламент Підкомітету та протокол першого засідання Підкомітету з питань безпеки Українсько-російської міждержавної комісії, а також План співробітництва між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Російської Федерації на 2007 рік.

По завершенні церемонії підписання міждержавних документів керівники оборонних відомств двох країн проведуть спільну прес-конференцію.