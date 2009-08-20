Тимошенко не дасть навіть порушити питання про іншу державну мову

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що в Україні може бути лише одна державна мова – українська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні, виступаючи на зборах Світового конгресу українців у Львові.

«Я хочу вам сказати, що поки наша команда у владі, коли справжні українські патріоти у владі, а я думаю, що це буде вже незмінно, нікому в Україні ми не дамо навіть порушити питання про будь-яку іншу державну мову – тільки українська, раз і назавжди, за будь-яких обставин», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, викликавши в залі бурхливі оплески.

Вона зазначила, що сьогодні українська мова стала «модною» в країні.

«І навіть ті, хто сьогодні заявляє про те, що російська мова має стати другою державною, своїх дітей навчають в українських школах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем`єра, на сьогоднішній день 81% всіх навчальних програм в Україні здійснюються українською мовою.