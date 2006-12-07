Завтра Гаркава подає в суд на Ющенка

У п’ятницю, 8 грудня, адвокати Ніни ГАРКАВОЇ подадуть позовну заяву на Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Печерського районного суду Києва.

Про це Н.ГАРКАВА повідомила кореспонденту УНІАН сьогодні в Сумах.

«Я вже підписала всі необхідні для позову документи. Вранці у п’ятницю мої адвокати подадуть їх до Печерського суду в Києві. Наразі вони дооформлюють кілька додатків до позовної заяви», - сказала Н.ГАРКАВА.

При цьому Н.ГАРКАВА розповіла, що позов буде один, але він складатиметься із кількох пунктів. В першу чергу – щодо скасування указу Президента України №999 від 24 листопада 2006 року про визнання не чинними розпорядження голови Сумської ОДА Н.ГАРКАВОЇ, підписані після 8 листопада, а також розпорядження Президента України №381 від 24 листопада про призначення тимчасово виконуючого обов’язки голови Сумської ОДА Володимира САПСАЯ.

Крім того, позов міститиме пункт про зобов’язання не чинити перешкод для виконання Н.ГАРКАВОЮ обов’язків голови Сумської ОДА.

«Думаю, що завдяки цьому пункту, як мене проконсультували, суд розглядатиме мій позов у стислі строки, тобто вже найближчим часом. І хоча позов подаватимуть адвокати, на засіданнях у суді я буду присутня особисто», - підкреслила Н.ГАРКАВА.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Президент своїм указом доручив Кабміну внести в тижневий термін подання про звільнення Н.ГАРКАВОЇ з посади голови Сумської ОДА у зв`язку з досягненням граничного віку проходження державної служби.

22 листопада Н.ГАРКАВА заявила, що не вважає себе звільненою з посади губернатора, а указ про її відставку назвала спробою "підставити Президента". Вона розповіла, що 14 листопада, за день до підписання Президентом подання про відставку, Головдержслужба продовжила їй термін держслужби на підставі доручення Кабміну ще на один рік.

Водночас 24 листопада В.ЮЩЕНКО своїм указом відмінив всі розпорядження голови Сумської ОДА Н.ГАРКАВОЇ, видані після 8 листопада 2006 року.

Крім того, іншим указом Президент доручив першому заступнику голови Сумської державної адміністрації В.САПСАЮ тимчасово виконувати обов`язки голови Сумської ОДА.

28 листопада Н.ГАРКАВА заявила, що Міністерство юстиції визнало незаконним рішення Президента про усунення її від виконання обов`язків голови Сумської обласної державної адміністрації.