Тимошенко поставила політикам та меценатам завдання на майбутнє

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає політиків та меценатів активізувати діяльність з повернення в Україну національних історичних реліквій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявила сьогодні під час презентації відреставрованого козацького знамена XVIII століття із зображенням національного герба «Козак з мушкетом».

«Хочу, щоб ми не припинили боротьбу України за повернення наших споконвічних українських реліквій в Україну. Тому що мені здається, що зараз цю роботу трішки уповільнено. А хотілося б, щоб реліквії поверталися», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, національні історичні реліквії надихають громадян та політиків на посилення державності.

«Зараз реліквії розкидані по всьому світові. У нас немає в Україні жодної печатки з національним гербом «Козак з мушкетом». Це все – нам завдання на майбутнє. Я хотіла би, щоб меценати і вся команда істориків, музейників, уряду повертали, повертали і повертали наші реліквії в Україну. Тому що вони нам дають натхнення, вони відроджують нашу духовність, вони просто демонструють як наші батьки та прадіди виборювали незалежність», - пояснила вона.

Прем’єр-міністр сьогодні вручила Подяки Кабінету міністрів України реставраторам, які відновлювали прапор «Козак з мушкетом». Зокрема, подяки отримали генеральний директор Національного науково-дослідного реставраційного центру України Світлана СТРЄЛЬНІКОВА, науковий консультант Фонду інтелектуальної співпраці «України – XXI століття» Микола БУРМІСТРОВ, завідувач науково-дослідним відділом реставрації творів з тканини та шкіри, художник-реставратор Тетяна МІНЖУЛІНА, художник-реставратор Марія БУХАРІНА, а також художник-реставратор Марія БАТРАК.