Ющенко: ми зцілюємося від фальшивої ідентичності

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що відродження національної пам’яті є святим обов’язком перед нащадками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на церемонії відкриття гетьманського палацу Кирила Розумовського у Батурині.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні йде масштабний процес відродження історичної пам’яті.

«Крок за кроком ми зцілюємося від історичного забуття, від історичного безпам’ятства, звільняємось від нав’язаних силою і обманом чужих імперських міфів від фальшивої ідентичності», - сказав він, наголосивши при цьому, що крок за кроком перед українцями постає справжнє минуле.

«Часом трагічне, але поряд з тим і величаве, і героїчне», - зауважив глава держави, підкресливши, що разом із пам’яттю до українців повертається національна гідність, гордість і сила.

«Ми дедалі більше усвідомлюємо себе великою нацією, власним іменем, національною ідеєю і своїм самостійно обраним шляхом. Національне відродження України – наш святий обов’язок перед наступними поколіннями», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що сьогодні робиться багато для відродження пам’яті і є чим пишатися.

«Ті, хто вважає, що ми робимо недостатньо, нехай стають поруч з нами, беруть до рук плуга – ми повернули нації славу Батурина, Хортиці, Конотопа, Чигирина, Крутів, Національну революцію 1917-1921 років, Карпатської України, Української повстанської армії, ми розповіли світові правду про Голодомор та сталінські репресії», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні святкується нова дуже важлива перемога – поряд з будинком Івана Мазепи, гетьманською скарбницею, цитаделлю відкривається відбудований палац Кирила Розумовського, де розміститься Національний музей українського відродження.

В.ЮЩЕНКО подякував всім – і меценатам, і архітекторам, і будівельникам, і історикам, і реставраторам за велику роботу з відбудови палацу.

В.ЮЩЕНКО приділив особливу увагу тому факту, що палац був відбудований без витрачання жодної державної копійки.

Він висловив сподівання, що процес відродження українських пам’яток буде продовжено і надалі.