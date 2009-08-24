Ющенко: чергові спроби політичних змов на цих виборах будуть провалені

Президент України Віктор ЮЩЕНКО гарантує проведення чесних і демократичних президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на Майдані Незалежності у Києві зі зверненням до українського народу з нагоди Дня Незалежності України.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що гарантує проведення чесних і демократичних виборів: «Як Президент я гарантую, що виборчий процес і голосування будуть здійснені вільно, чесно і законно».

Він висловив упевненість, що «чергові спроби політичних змов на цих виборах будуть провалені».

Президент також висловив віру в те, що своє авторитетне слово про нещодавні зміни до виборчого законодавства скаже Конституційний Суд України, «не допустивши порушення демократії прав і свобод українців».

«Маємо бути свідомі – на цих виборах вирішуватиметься не лише подальше політичне життя країни, але й наш великий цивілізаційний вибір, куди ми йдемо: назад у вчора, чи ми йдемо вперед», - сказав Президент, додавши, що на шальках терезів – “наше безпечне і заможнє майбутнє або консервація кланів, які вже знову ділять країну на двох”.

«Я обираю сильну національну державу, я обираю силу та гідність, яка поставить на місце не лише місцевих феодалів, а й зовнішніх панів, які хочуть визначати, як нам жити. Я обираю рівноправну і повноцінну участь нашої держави у житті об’єднаної Європи. Я обираю свободу і наші національні інтереси. Я впевнено і спокійно дивлюся вперед», - сказав В.ЮЩЕНКО.