Ющенко проїхав Хрещатиком на бронетранспортері (додано фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проїхав Хрещатиком на новітньому українському бронетранспортері для спеціальних підрозділів «Козак».

Як передає кореспондент УНІАН, більше 20 одиниць військової техніки Сухопутних військ та Повітряних сил виставлені на Хрещатику від Майдану Незалежності до Європейської площі у рамках статичної демонстративної частини проведення параду військ до Дня Незалежності.

Експозицію, серед якої вперше представлені новинки українського оборонно-промислового комплексу - основний бойовий танк “Оплот”, бронетранспортер БТР-4 “Ладья”, легкоброньований транспортний засіб “Дозор-Б”, бойова броньована машина спецназу БММ «Козак», оглянув глава держави В.ЮЩЕНКО.

Президент високо оцінив новинки українського оборонно-промислового комплексу та особисто проїхав Хрещатиком на бронетранспортері «Козак».

Також у центрі Києва можна ознайомитися із бронетранспортером БТР-80, військовим джипом «Хамер», бойовою машиною піхоти БМП-1 з модулем “Шквал” і БМП-2, модернізованим танком Т-64 БМ “Булат”, самохідними гаубицями, танковими гарматами, реактивними системами залпового вогню, ракетними і зенітно-ракетними комплексами.

Експозиція викликала значний інтерес у киян та гостей столиці, особливо в дітей, які вишиковуються у черги, щоб оглянути військову техніку, сфотографуватися біля неї та поспілкуватися з членами екіпажів.

Військова техніка залишатиметься у центрі столиці упродовж сьогоднішнього дня, а вночі буде переміщена у місця постійної дислокації.

Фото Миколи Лазаренка POOL/УНІАН