Ющенко виніс на всенародне обговорення свій проект Конституції

Президент Віктор Ющенко підписав указ про винесення на всенародне обговорення внесенного ним до Верховної Ради проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України».

“Ураховуючи, що за Конституцією України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, народу належить виключне право визначати і змінювати конституційний лад у державі, з метою забезпечення всебічного обговорення пропозицій щодо системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні, керуючись статтями 5, 38, 69 і 102 Конституції України”, голова держави хоче визначити позиції громадян України стосовно основних положень проекту.

Президент постановив оприлюднити проект Закону в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник Президента України», а також запропонувати друкованим засобам масової інформації опублікувати документ для якомога ширшого ознайомлення громадян України з його положеннями.

Згідно з указом всенародне обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» має пройти до 1 грудня 2009 року.

Указ Президента оприлюднений сьогодні на офіційному сайті голови держави.