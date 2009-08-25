Ющенко очікує мобілізації українців за кордоном у виборчому процесі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає закордонне українство до консолідації у підтримці демократії в Україні під час майбутніх виборів глави держави.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, про це повідомила глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО під час зустрічі із представниками громадських організацій закордонного українства: генеральним секретарем Світового конгресу українців Стефаном РОМАНІВИМ та головою Української всесвітньої координаційної ради Дмитром ПАВЛИЧКОМ. У зустрічі також взяли участь т.в.о. міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ, заступники глави Секретаріату Андрій ГОНЧАРУК та Валентина РУДЕНКО.

В.УЛЬЯНЧЕНКО наголосила, що поточна ситуація в Україні напередодні виборів Президента має фундаментальні загрози політичного, економічного та міжнародного характеру. За її словами, вибори Президента ставлять для українського суспільства наріжне питання про незворотність демократичного процесу в Україні. «Основним викликом перед Україною є існування самої України, існування демократії в Україні», – констатувала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона передала позицію Президента, який очікує консолідації, мобілізації українців за кордоном у виборчому процесі та зусиль на захист його прозорості, чесності й демократичності. Також вона висловилася за неприпустимість спроб політичного впливу на організації закордонних українців.

Глава Секретаріату запевнила, що державна підтримка закордонного українства як потужної політичної та духовної сили є одним із пріоритетів Президента В.ЮЩЕНКА. Підтвердженням цього є неодноразові звернення глави держави до українського уряду з вимогами забезпечити повне бюджетне фінансування програм, спрямованих на підтримку українців за кордоном.

Від імені глави держави В.УЛЬЯНЧЕНКО висловила вдячність за активну підтримку українцями за кордоном президентської ініціативи щодо вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років у всьому світі. Вона закликала спільно з Президентом України довести ці зусилля до фінальної мети – міжнародного визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Також учасники зустрічі обговорили останні події в українсько-російських відносинах. За оцінкою глави Секретаріату, вони консолідували українців, про що засвідчила активність та яскравість патріотичних громадських акцій під час відзначення Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України. В.УЛЬЯНЧЕНКО привітала чітку позицію закордонного українства у звернених до українського Президента заяв. У відповідь вона отримала слова підтримки відповіді Президента України до російського Президента та її заяви як голови політичної ради партії «Наша Україна».

Крім того, під час зустрічі було обговорено низку культурних ініціатив, запропонованих Світовим конгресом українців та Українською всесвітньою координаційною радою.