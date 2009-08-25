Хто з релігійних діячів України найвпливовіший

Патріарх Філарет (Денисенко) – найбільш впливова людина в Україні серед релігійних діячів. Так визначив авторитетний журнал „Кореспондент”. Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату посів 30 місце у рейтингу „Топ 100 найбільш впливових людей України”. У сотню впливових людей також потрапили митрополит Володимир (Сабодан) (32 місце) і кардинал Любомир Гузар (54 місце).

Журнал зазначає, що попри те, що в Україні більше парафій УПЦ Московського патріархату (яку очолює митрополит Володимир), однак численні опитування громадської думки показують, що більшість українців віддають перевагу відвідуванню храмів УПЦ Київського патріархату.

„Статус глави офіційно другої, а неофіційно першої церкви України робить Філарета духовним авторитетом для великої кількості віруючих і впливовим громадським діячем. А його послідовна і принципова позиція у боротьбі за єдину і незалежну Українську православну церкву – достойним довіри ще й очах нерелігійних, але патріотично налаштованих співвітчизників», - стверджує „Кореспондент”.

За словами авторів рейтингу, Патріарха Філарета „підтримують багато прибічників незалежності в самій УПЦ (МП), що більше зміцнює позиції Філарета і вселяє впевненість у перемозі його ідеї”.

У той же час, митрополит Володимир, на думку журналістів видання, залишається «главою впливової церкви», тобто тим, хто приймає важливі рішення, а також «пастирем та духовним авторитетом для багатьох українців, особливо у східних та південних областях країни».

Значною заслугою кардинала Любомира Гузара «Кореспондент» вважає те, що Українська Греко-католицька церква за час його головування перестала сприйматися, як релігійна організація виключно західних областей України. «Він приваблює нових віруючих своїм моральним авторитетом і поволі, але неухильно просуває свій вплив у східні регіони» - зазначає видання. Сам же глава УГКЦ «може слугувати взірцем скромності в побуті, що цілком відповідає його чернечій обітниці», переконані упорядники рейтингу.