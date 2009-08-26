У ЦВК задоволені новим законом про вибори Президента

Новий закон про президентські вибори знімає з Центральної виборчої комісії непритаманні їй функцій, заявляють члени ЦВК. Натомість депутати від НУНС упевнені, що цей закон викличе питання в Конституційного суду.

Представник парламентської фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Микола Катеринчук переконаний, що нова редакція закону про вибори українського президента, вето Ющенка на який подолав парламент, є широким полем для фальсифікацій, а окремі його норми взагалі недемократичні.

Депутат констатує, що деякі положення цього закону суперечать кодексу належної практики у виборчих справах, який був затверджений Венеціанською комісією. «За цим законом виборчого змагання не буде. Тепер усе залежатиме від виборчих комісій – як вони підрахують, так і буде».

Катеринчук припускає, що президентські вибори, проведені за цим законом, будуть визнані Євросоюзом як нелегітимні. Тому фракція НУНС на коаліційному засіданні домагатиметься внесення суттєвих змін до цього закону або його скасування Конституційним судом.

Однак член ЦВК Михайло Охендовський стверджує, що мета цього закону досягнута, і вибори президента відбудуться всенародно, а не в судах. Також він вітає положення про те, що скарги в день виборів не розглядатимуться. Охендовський нагадує, що поскаржитися люди зможуть за допомогою позовних заяв у суд.

«Автори цього закону з двох найбільших політичних сил – Партії регіонів і БЮТ. Вони не висувають спільного кандидата. То про які фальсифікації йдеться? Їх не буде, оскільки два найбільших політичних гравця домовляються про єдині спільні правила гри в межах конституції», - наголосив Охендовський.

Німецька хвиля