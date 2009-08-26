Каспаров: Росії доведеться вибирати між катастрофою і хаосом

Екс-чемпіон світу з шахів, відомий російський опозиційний політик Гарі КАСПАРОВ вважає, що ресурс нинішньої російської влади вичерпується.

Про це Г.КАСПАРОВ заявив в інтерв`ю ТРК «Бриз» у Севастополі.

Політик зазначив, що в нинішньому вигляді влада до 2012 року - року президентських виборів у Росії - «не доживе».

«Ось у вашій країні, в Україні, через кілька місяців будуть вибори: правила відомі, переможець начебто не відомий. А змова, навіть не політичних еліт, а обмеженого числа людей, які збираються в одній кімнаті, ніякого відношення до виборів не має. Тому те, що трапиться (в Росії. - Ред.) в 2012 році, якщо не відбудеться інших подій, це буде нова реінкарнація єльцинсько-путінського режиму, і вже жодного відношення до демократії він не матиме», - сказав Г.КАСПАРОВ.

Разом із тим, він припустив, що «в тому вигляді, в якому сьогодні існує російська влада, ось цей двоголовий бройлер, я думаю, до 2012 року вона не доживе». «Вони вимушені будуть щось починати робити. Не тому, що вони готові до змін. Ця влада, на відміну від ГКЧП 1991 року, алергії на кров не має. Спалити дітей в Беслані, отруїти газом в Норд-Ості, подавити танками, побити купу людей, заарештувати всіх, згноїти у в`язниці - немає проблем. Але може ресурс скінчитися. Таке теж можливо, і, на мій погляд, ось буквально протягом року ми зрозуміємо, чи є ресурс у системи далі», - сказав Г.КАСПАРОВ.

Тому що, додав він, «восени неминучі - в тому чи іншому ступені - виступи працівників багатьох підприємств. Тому що вони просто зупинятимуться». «Насправді, - вважає політик, - криза продовжується, і ось ці фінансово-економічні проблеми рано чи пізно примусять людей розуміти: звичайно, якщо не буде ПУТІНА з МЕДВЕДЄВИМ - буде хаос, але якщо вони залишаться, то буде точний кінець. І коли вибирати між гарантованою катастрофою і хаосом, все ж таки багато хто почне вибирати хаос, який дає хоч якісь шанси». Г.КАСПАРОВ додав: «у мене відчуття, що люди починають розуміти потихеньку, у тому числі й люди у владі, що доведеться приймати якісь рішення».