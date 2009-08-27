ФПУ не дає НКРЕ підвищувати ціну на газ для населення

Федерація профспілок України відмовила Національній комісії регулювання електроенергетики в узгодженні подання НКРЕ на підвищення цін на газ для населення з 1 вересня цього року.

Про це заявив голова ФПУ Василь ХАРА сьогодні на брифінгу.

При цьому він відзначив, що без згоди ФПУ Міністерство юстиції не має правових підстав для державної реєстрації постанови НКРЕ щодо підвищення цін газ з 1 вересня, що призведе до нелегітимності такої постанови.

В.ХАРА також висловив припущення, що ціни на газ для населення залишаться після 1 вересня на колишньому рівні.

У розповсюдженій сьогодні заяві ФПУ висловлює категоричний протест проти рішення НКРЕ щодо підвищення ціни на газ для населення на 20% з 1 вересня поточного року і по 20% - щокварталу протягом 2010 року.

«Аналіз проекту постанови НКРЕ, проведений профспілковими фахівцями, показав, що пропозиції щодо підвищення ціни на газ не мають об`єктивного економічного обґрунтування. На сьогодні населенню поставляється виключно дешевий газ внутрішнього видобутку. Діюча середньозважена ціна – 62 копійки за 1 куб. м вже є економічно обґрунтованою, забезпечує високо доходну роботу газовидобувних компаній і дозволяє їм розвиватися», - йдеться у заяві ФПУ.

У Федерації відзначають, що підвищення ціни з 1 вересня до 74 копійок в НКРЕ пояснюють необхідністю будівництва нових газових свердловин і збільшення видобутку газу для забезпечення національної енергетичної безпеки. При цьому, констатують у ФПУ, не передбачається залучення ані бюджетних, ані кредитних ресурсів. «Таким чином, всю відповідальність за енергетичну безпеку країни влада повністю покладає на 12 мільйонів українських сімей, які користуються газом. І це – за умов, коли стрімко зростають ціни, житлово-комунальні тарифи і безробіття, не виплачуються зарплати», - зокрема йдеться у заяві Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня в коментарі журналістам міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН заявив, що підвищення ціни на газ для населення з 1 вересня може не відбутися, оскільки це питання не узгоджено з профспілками.

«Не можна підвищити ціну без узгодження з профспілками. На сьогодні такого узгодження немає», - відзначив Ю.ПРОДАН.

При цьому він наголосив, що профспілки на сьогодні не підтримують підвищення ціни на газ для населення.

***25 серпня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що в 2009 році ціна на газ для населення не підвищуватиметься.

Водночас, у НКРЕ 26 серпня підтвердили факт існування постанови щодо підвищення ціни на газ для населення з 1 вересня 2009 року, проте не змогли уточнити початкових даних документів і параметрів підвищення.

Підвищення ціни на газ для населення з 1 вересня було узгоджене Україною з Міжнародним валютним фондом, і відповідний пункт було внесено до відкоригованої у липні поточного року програми співпраці України і МВФ (Меморандум).