Ющенко відправив до Конституційного Суду ще чотири рішення Тимошенко
Документи вивчає Секретаріат суду
27 серпня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 1, 4 – 6 Постанови Кабінету міністрів України «Питання Державної міграційної служби України» від 17 липня 2009 року № 750, пунктів 2, 4 Постанови Кабінету міністрів України «Деякі питання організації діяльності Державної міграційної служби» від 29 липня 2009 року № 807, пункту 1 Постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету міністрів України» від 29 липня 2009 року № 810, Розпорядження Кабінету міністрів України «Питання переведення системи реєстраційного обліку фізичних осіб з паперових на електронні носії» від 29 липня 2009 року № 958-р.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КСУ, згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.