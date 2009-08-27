Ющенко відправив до Конституційного Суду ще чотири рішення Тимошенко

27 серпня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 1, 4 – 6 Постанови Кабінету міністрів України «Питання Державної міграційної служби України» від 17 липня 2009 року № 750, пунктів 2, 4 Постанови Кабінету міністрів України «Деякі питання організації діяльності Державної міграційної служби» від 29 липня 2009 року № 807, пункту 1 Постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету міністрів України» від 29 липня 2009 року № 810, Розпорядження Кабінету міністрів України «Питання переведення системи реєстраційного обліку фізичних осіб з паперових на електронні носії» від 29 липня 2009 року № 958-р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КСУ, згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.