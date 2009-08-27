Тимошенко: Янукович зізнався, що він непогано розмістився у Міжгір’ї

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що лідер Партії регіонів, екс-прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ в Міжгір’ї позбувається не маленького будиночка, а державної резиденції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні на брифінгу в Харкові, коментуючи сьогоднішню заяву В.ЯНУКОВИЧА.

«Я хочу зазначити, що 140 гектарів землі і той маленький будиночок, в якому скромно живе Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ, це якраз і є державна урядова резиденція, яку він із собою забрав, коли пішов з посади прем`єр-міністра. І йому її країні доведеться повернути», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що сьогоднішня прес-конференція В.ЯНУКОВИЧА стала ще одним підтвердженням того, що країна стала демократичною.

«Віктор ЯНУКОВИЧ визнав, що він освоїв Міжгір’я і на ньому непогано розмістився», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про повернення в державну власність урядової резиденції «Міжгір’я».

За словами прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, на засіданні уряду було затверджено план спільних дій Міністерства юстиції, МВС та інших органів державного управління з повернення державі міжурядової резиденції «Міжгір’я». «Це та резиденція, якою володіли всі уряди ще з часів Щербицького. Те, що ЯНУКОВИЧ особисто для себе саме цю урядову резиденцію забрав під свою дачу – це не зійде з рук”.

Сьогодні на прес-конференції лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає в приватному будинку на території резиденції «Міжгір’я».

За станом на 18:00 27 серпня на офіційному сайті КМУ так і не з`явилося рішення про передачу резиденції «Міжгір’я» в державну власність