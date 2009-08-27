Тернопільська облрада просить у Кабміна 8,2 млн. на зарплати місцевій владі

Тернопільська обласна рада закликала Кабмін надати кошти на зарплати працівникам органів місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення ініціював депутат фракції УНП Тарас ПАСТУХ. У зверненні до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО зокрема вказано, що для виконання постанови Кабінету міністрів України від 27 травня 2009 р. №504 “Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 9 березня 2009 р. № 268” додатково необхідно для згаданих видатків 8,2 млн. грн.

Депутати облради вказали, що в області функціонує 580 сільських рад та 17 селищних рад. “У зв’язку із введенням в дію вищеназваної постанови, фонд оплати праці станом на 01.06.2009 року, в порівнянні з початком року, зріс на 142%. Відповідно 506 сільських та 10 селищних рад не забезпечені коштами на оплату праці. Виходячи з цього, для забезпечення обов’язкових виплат і недопущення кредиторської заборгованості з оплати праці в органах місцевого самоврядування додатково необхідно коштів на виплату заробітної плати – 6 млн. грн. та нарахування на заробітну плату – 2,2 млн. грн.”, – пояснили депутати у зверненні.

Вони також вказали, що в разі нарахування заробітної плати потрібно буде провести відрахування до пенсійного та інших фондів, а також сплатити податки. Однак за відсутності коштів на відповідні сільські та селищні ради будуть нараховуватися штрафні санкції.

Відтак облрада закликала прем’єр-міністра профінансувати дану постанову, “адже можливості фінансування даних видатків з місцевих бюджетів немає, оскільки всі вільні залишки та кошти від перевиконання бюджетів спрямовуються на забезпечення оплати за енергоносії”.