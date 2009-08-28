Ющенко знайшов у своїй пошті п'ять планів БЮТ і ПР

Президент Віктор Ющенко знає про конкретні плани двох найбільших парламентських політсил на найближчий час. І про внутрішні, і про зовнішні, підкреслив глава держави в інтерв`ю українським виданням: «ДЄЛО», «День» і «Україна молода». За словами Ющенка, про плани ПР і БЮТ він дізнався з власної пошти: «Я читаю пошту президента. Її більше ніхто не читає. Тому я знаю, які плани є — і внутрішні, і зовнішні. І що Україну незабаром чекає... Навіть знаю кількість варіантів тільки для того, щоб збити народне обговорення».

На прохання журналіста Президент уточнив, що йому відомо про п`ять різних варіантів. «Буде гра, мета якої — дискредитувати те, що робить президент, - уточнив Ющенко. - Іншими словами — замилити очі тим, що питання тієї Конституції, яку пропонує президент, на сьогодні не є актуальним».

Водночас Президент підкреслив: «Це гра, оскільки президент Ющенко не отримав такий мандат довіри на останніх парламентських виборах, як Янукович і Тимошенко. Я поважаю цей вибір. Я просто попереджаю, що сьогодні у цих двох політсил є такий високий мандат довіри виборця, який дозволяє, не керуючись цілями законності і демократії, зробити дуже глибоку ревізію Конституції, не апелюючи до людей. Я сприймаю це як загрозу демократії.»