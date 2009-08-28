Тимошенко поставила шахтарям завдання: наздогнати 2008 рік

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що до 2010 року вугільна галузь має наблизитися до тих обсягів виробництва, які були продемонстровані у найкращі для галузі роки.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила у своєму виступі перед громадянами шахтарського міста Свердловськ Луганської області під час відкриття бюсту Герою соціалістичної праці та Герою України шахтарю Володимиру МУРЗЕНКУ.

„Ми святкуємо День шахтаря констатуючи, що під час кризи ми не втратили галузь, і плануємо, що у 2010 році ми вийдемо до тих обсягів, які були у 2008 – одному з найкращих років”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, коли видобуток вугілля було збільшено на 3,5 млн. тонн.

Прем’єр-міністр зазначила, що уряд також ухвалив рішення про виділення до кінця поточного року ще 1,6 млрд. грн. на підтримку галузі, з яких: 1,1 млрд. грн. – на виплату заробітних плат та дотацій, 400 млн. грн. для модернізації та переоснащення шахт, 100 млн. грн. – для термінового введення в дію системи безпеки роботи на шахтах КТАС.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила: „Якщо у шахтарів буде все добре, то і в Україні все буде добре”.

Також вона повідомила, що станом на сьогодні зарплата шахтарям виплачується вчасно і в повному обсязі. За її словами, пенсія українського шахтаря у перерахунку на тверду валюту утричі більша, ніж пенсія шахтарів в Росії, а падіння виробництва в галузі навпаки втричі менше, ніж в Росії.

„Все, що ми можемо сьогодні робити для шахтарів ми робимо, бо ми єдина команда”, - підкреслила глава уряду та вкотре подякувала шахтарям за їх активну позицію під час ухвалення парламентом закону „Про підвищення престижності шахтарської праці”.

Ю.ТИМОШЕНКО також додала, що особисто вона виступає за те, щоб процвітання вугільної галузі було нероздільно пов’язано з процвітанням кожної окремої шахтарської родини.