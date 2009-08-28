Обшуки у мерії Сімферополя пов’язані з будинком депутата?

Обшуки у приміщенні мерії Сімферополя пов’язані з незаконним спорудженням будинку у міському парку, який будує депутат Верховної Ради Криму Олександр МЕЛЬНИК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Хмельницькому повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, цей обшук проводися з метою з’ясувати, хто з чиновників і наскільки законно давав дозвіл на початок будівництва.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня кримські ЗМІ з посиланням на інформацію начальника Головного управління МВС України в Криму Геннадія МОСКАЛЯ повідомили, що співробітники міліції провели обшук у мерії Сімферополя, в кабінетах чиновників, які займаються земельними питаннями.

Також ЗМІ повідомляли, що міліція порушила кримінальну справу за фактами незаконного виділення земельних ділянок сімферопольською владою.

Працівник прес-служби міліції того дня заявив УНІАН, що не уповноважений нічого коментувати і порадив звернутися або до начальника відділу по зв`язках з громадськістю кримського Главку МВС, або до керівника міліції автономії. УНІАН не вдалося додзвонитися до Г.МОСКАЛЯ.

У виконкомі міськради теж не коментували цю інформацію.