Державний борг України в липні збільшився на 16%

Державний борг України в липні 2009 року збільшився на 16% і становив 33,262 млрд. дол., або 256 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«Впродовж січня-липня 2009 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 66,639 млрд. грн. (35,18%), в основному за рахунок отримання другого і третього траншів кредитної лінії МВФ в рамках загальної програми “стенд-бай” в обсягу 4 млрд. СПЗ (спеціальні права запозичень), перевищення випуску ОВДП над їх погашенням і надання державних гарантій за звітний період», - говориться в повідомленні.

При цьому в Мінфіні зазначають, що державний зовнішній борг збільшився на 35,148 млрд. грн. (40,86%), державний внутрішній борг збільшився на 19,115 млрд. грн. (42,79%).

Гарантований державою борг України збільшився на 12,377 млрд. грн. (21,08%), що пов`язане з наданням державних гарантій відповідно до статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».