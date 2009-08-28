У Ющенка кажуть, що Тимошенко перетворює НБУ на ручного песика

Перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр Шлапак вважає неприпустимим спроби Кабінету міністрів політизувати відносини з Національним банком, зокрема у питаннях бюджету. Про це він заявив в ефірі «5 каналу», повідомляє головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента.

«Процес політизується...Національний банк, услід за іншими незалежними регуляторами, намагаються зробити «ручним песиком бюджету», – сказав Шлапак.

Він також висловив обурення формою й змістом листа уряду до НБУ з пропозиціями змінити підходи до рекапіталізації двох комерційних банків. Шлапак закликав не робити шоу з відносин Кабміну із НБУ, а вести предметну розмову у професійному колі.