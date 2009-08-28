Симоненко вийшов на обговорення Ющенка зі своєю Конституцією

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО пропонує паралельно з конституційними пропозиціями Президента України розглянути проект Конституції, розроблений Компартією.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КПУ.

«Петро СИМОНЕНКО запропонував всім, хто буде залучений згідно з указом ЮЩЕНКА про всенародне обговорення його конституційних пропозицій, проявити громадянську свідомість і паралельно представити людям альтернативний варіант - проект Конституції, розроблений нами і опублікований в липневому номері «Голосу України» за 2007 рік», - говориться в повідомленні.

П.СИМОНЕНКО вважає, що це було б «справедливо і чесно щодо людей, які могли б реалізувати своє конституційне право на вибір».

«Не дивно, що Президент і парламентська більшість з БЮТ, Партії регіонів і Блоку Литвина вдають, що нашого проекту не існує. Скринька просто відкривається: наш варіант Конституції націлений на гарантії прав і свобод, а також обов`язки держави перед людиною, а не на створення заповідника для олігархів, казнокрадів і чинуш», - заявив П.СИМОНЕНКО.

Він нагадав, що минуло два роки від тоді, як в парламентській газеті «Голос України» було опубліковано проект нової редакції Конституції, розроблений Компартією, який пройшов незалежну юридичну експертизу, зокрема міжнародну, і одержав позитивні відгуки як фахівців з конституційного права, так і простих громадян, які надсилали свої пропозиції, побажання і зауваження на адресу ЦК КПУ і авторів законопроекту.